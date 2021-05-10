Ege Potası’nda kader günü

ING Basketbol Süper Ligi'nden düşecek ikinci ve son ekip bugün oynanacak erteleme maçlarının ardından belli olacak. OGM Ormanspor'un veda ettiği ligde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor veya Aliağa Petkimspor'dan biri daha ligden düşecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşmalarda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a, Aliağa Petkimspor da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Ligde 9 galibiyeti bulunan Aliağa Petkimspor bugünkü müsabakayı kazandığı takdirde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lige veda edecek.

İHTİMAL HESAPLARI

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un ligde kalabilmesi için HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçını kazanıp kendi aralarındaki maçlarda üstün olduğu Aliağa Petkimspor'un Bahçeşehir Koleji'ne yenilmesi gerekiyor. Bugün iki ekibin de maçlarını kaybetmesi durumunda Aliağa Petkimspor ligde kalacak.