  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Ege Potası’nda kader günü

Ege Potası’nda kader günü

Süper Lig’deki kritik maçlarda Bahçeşehir-Petkim ve Afyon Belediye-Fethiye Belediye karşılaşacak. Sonuçlara göre ligden son düşen takım belli olacak.

Ege Potası’nda kader günü

10.5.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nden düşecek ikinci ve son ekip bugün oynanacak erteleme maçlarının ardından belli olacak. OGM Ormanspor'un veda ettiği ligde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor veya Aliağa Petkimspor'dan biri daha ligden düşecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşmalarda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a, Aliağa Petkimspor da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Ligde 9 galibiyeti bulunan Aliağa Petkimspor bugünkü müsabakayı kazandığı takdirde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lige veda edecek.

İHTİMAL HESAPLARI
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un ligde kalabilmesi için HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçını kazanıp kendi aralarındaki maçlarda üstün olduğu Aliağa Petkimspor'un Bahçeşehir Koleji'ne yenilmesi gerekiyor. Bugün iki ekibin de maçlarını kaybetmesi durumunda Aliağa Petkimspor ligde kalacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ege Potası’nda kader günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.