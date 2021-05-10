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Haberler Spor İstanbulspor çok rahat

İstanbulspor çok rahat

İstanbulspor çok rahat

10.5.2021

BİRİNCİ Lig'de Play-Off'a kalmayı garantileyen İstanbulspor, ligin son maçında deplasmanda düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti. Boğalar, Play-Off yarı finalinde Altay ile eşleşti. Maça hızlı başlayan sarı-siyahlılar, 5'te Abazaj ile öne geçti. 63'te Levent penaltıdan skoru ilan etti: 0-2. İstanbul ekibi, Play-Off yarı final ilk maçında 17 Mayıs Pazartesi Altay'a konuk olacak.

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