İstanbulspor çok rahat

BİRİNCİ Lig'de Play-Off'a kalmayı garantileyen İstanbulspor, ligin son maçında deplasmanda düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti. Boğalar, Play-Off yarı finalinde Altay ile eşleşti. Maça hızlı başlayan sarı-siyahlılar, 5'te Abazaj ile öne geçti. 63'te Levent penaltıdan skoru ilan etti: 0-2. İstanbul ekibi, Play-Off yarı final ilk maçında 17 Mayıs Pazartesi Altay'a konuk olacak.