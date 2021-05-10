Süper lig’e hoş geldiniz

TFF Birinci Lig'de Süper Lig yarışı veren Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor arasındaki nefesleri kesen yarışın kazananları belli oldu. Üç ekipte son hafta maçlarını kazanırken, üçlü averaja kaldı. Rakiplerine karşı üstünlük kuran mavi-lacivertliler 1. sırayı alırken, Karadeniz ekibi Giresunspor da ikinci olarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Samsunspor ise üçlü averajda geride kalınca Play-Off'a kaldı. Adana Demirspor, İzmir'de Menemenspor'u 4-1'lik sonuçla mağlup etti.

A.DEMİR 26, GİRESUN 44 YIL SONRA

Adana ekibi rahat bir galibiyet alırken gollerini 6. dakikada Dibba, 11'de Ezeh, 23'te penaltıdan Hasan Kılıç ve 53'te Sinan Kurt kaydetti. Menemen'in tek sayısını 76'da Zenke attı. Giresun ise gurbette Tuzlaspor ile karşılaştı ve 2-1 kazandı. Yeşil-beyazlılar, sonuca 5. dakikada Eren Tozlu ve 20'de Balde'nin attığı gollerle ulaştı. Adana Demirspor 26 yıl sonra, Giresunspor ise 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi.



SAMSUNSPOR'A GALİBİYET YETMEDİ

BİRİNCİ Lig'de Samsunspor, ligin son maçında Adanaspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen direkt çıkamadı ve Play-Off'lara kaldı. Samsun ekibinin golleri 5. ve 10. dakikalarda Savicevic'den geldi. Karadeniz ekibi, averajda Adana Demirspor ve Giresun'un gerisinde kalınca ligi üçüncü sırada bitirdi. Samsun, Play-Off yarı finalinde Altınordu'nun rakibi oldu. İlk maç 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.