Zirve yarışı kafa kafaya

Ligde 40. hafta geride kalırken G.Saray'ın derbide Beşiktaş'ı mağlup etmesi ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında gülmesiyle şampiyonluk yarışı ilginç bir hal aldı. Ezeli rakipler kafa kafaya gelirken bu hafta içinde oynanacak maçlarla düğüm çözülecek.

Kartal 81 puanla zirvede yer alırken, Kanarya 79 puanla ikinci, Aslan ise 78 puanla üçüncü sırada. Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü, takipçisi F.Bahçe ise Sivas'ı konuk edecek.

Galatasaray da düşmesi kesinleşen Denizli ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar şampiyonluk için ipleri elinde bulunduruyor.

Fatih Karagümrük ve deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak siyah-beyazlılar bu iki maçtan en az dört puan alması halinde ise şampiyon olacak.



GALATASARAY'IN İŞİ ZOR

Beşiktaş'ın bu iki karşılaşmada 4'ten daha az puan çıkarması halinde rakiplerin maçları belirleyici olacak.

Fenerbahçe iki maçı kazansa Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'a sadece Beşiktaş'ın puan yitirmesi yetmiyor. Fenerbahçe'nin de en az bir karşılaşmada kayıp yaşaması lazım.



ABOUBAKAR İÇİN FLAŞ İDDİALAR

BEŞİKTAŞ'TA gündemden düşmeyen bir başka konu Aboubakar.

Sezon başında sakatlığına dayalı ekstra yaptırımlar içeren bir sözleşme yapılarak alınan Aboubakar, 30 maçı tamamlaması halinde uzayacak bir kontrat ile Beşiktaş'a imza atmıştı. Kamerunlu golcü, milli takımda sakatlık yaşadıktan sonra son 9 maçın 8'ini kaçırdı. İddialar yönetim tarafından yalanlansa da ligin final maçlarında kendini riske etmemesi bu iddiaların sürekli gündemde kalmasına sebep oluyor.

Futbolcunun, 'kendini riske ederse daha büyük sakatlıkların doğmasından endişe ettiği' için tam iyileşmeden oynamak istemediği yönünde kuvvetli iddialar mevcut.



SİPAHİOĞLU'DAN ÇARPICI SÖZLER

Fenerbahçe Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, sezon boyunca hakemleri hiç baskı altına almadıklarını ve tertemiz mücadele ettiklerini söyledi. FB TV'de açıklamalarda bulunan Sipahioğlu, "Sezonun bitmesine iki çok zorlu maç var. Bu iki haftada da takımımız 6 puan almak için konsantrasyonunu sahaya yansıtacak.

Bundan en ufak şüphemiz yok. Nerede bitireceğimizi 2 maç sonra göreceğiz. Hakemlerle ilgili yalanlar ortaya koymadık ama rakiplerimiz, özellikle bir tanesi iletişim anlamında sezon boyu strateji olarak kullandı. Algı operasyonu ile rakipleri ve hakemleri etki ve zan altında bırakmaya çalıştılar.

İftira ve yalanlar atmaktan çekinmedihakemleri ler" dedi.



FATİH TERİM'İN TERCİHİ TUTTU

Galatasaray sezonun tamamlanmasına iki maç kalırken Beşiktaş galibiyetiyle muhteşem bir hava yakaladı. Teknik direktör Fatih Terim, kritik derbide sahaya sürpriz denebilecek hücum hattıyla çıktı.

Babel, Falcao ve Onyekuru üçlüsü karşılaşma öncesi kafalarda soru işareti oluştursa da tecrübeli teknik adam haklı çıktı ve hem Babel hem de Falcao fileleri havalandırdı. Falcao 9, Ryan Babel ise bu sezonki 6'ncı resmi golünü attı.