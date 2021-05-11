1. Lig’de üçüncüler Play-Off’tan çıkamıyor

TFF Birinci Lig'de Play-Off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, Play-Off'tan Süper Lig'e yükseldi. 2005-2006'dan bu yana Boluspor, 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep, Rizespor, 1461 Trabzon (Trabzonspor'la olan ilişkileri yüzünden Play-Off oynamadı), Orduspor, Alanyaspor, Eskişehirspor, Hatayspor ve Adana Demirspor da birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı.