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Haberler Spor Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı I CANLI ANLATIM

maçı I CANLI ANLATIM

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluk için Kadıköy'den ve Denizli'den gelecek sonucu bekleyecek. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı I CANLI ANLATIM

11.05.2021, 20:46 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021, 21:07

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