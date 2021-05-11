Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluk için Kadıköy'den ve Denizli'den gelecek sonucu bekleyecek. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
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