Haberler Spor Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı I CANLI ANLATIM

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluk için Kadıköy'den ve Denizli'den gelecek sonucu bekleyecek. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

11.05.2021, 20:46 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021, 21:07