Haberler Spor Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında heyecan başladı. Son 2 haftasına girilen ligde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, Sivasspor'u devirip Beşiktaş'ı takibi sürdürmek ve siyah-beyazlıların olası mağlubiyetinde liderliğe oturmak. Konuk Sivasspor ise Kadıköy'den puan ya da puanlar çıkartıp hem 5.'lik yarışında yara almamak hem de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

11.05.2021, 20:50