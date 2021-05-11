Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında heyecan başladı. Son 2 haftasına girilen ligde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, Sivasspor'u devirip Beşiktaş'ı takibi sürdürmek ve siyah-beyazlıların olası mağlubiyetinde liderliğe oturmak. Konuk Sivasspor ise Kadıköy'den puan ya da puanlar çıkartıp hem 5.'lik yarışında yara almamak hem de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
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