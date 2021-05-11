Fethiyespor yarı finalde

ÜÇÜNCÜ Lig İkinci Grupta Play-Off Çeyrek finalinde 2-1'in rövanşında Karadeniz ekibi Yomraspor'a 1-0 mağlup olan Fethiyespor tur atladı. Muğla temsilcisi yarı finalde İskenderun FK ile eşleşti. İki takım 15 Mayıs Çarşamba günü ilk maçı 19 Mayıs Cumartesi rövanşını oynayacak. 8. dakikada Hayri Mert Yomralıoğlu'nun pasını bomboş durumda yakalayan, Doğukan Öksüz sağ çaprazdan yerden sert bir şutla topu ağlara taktı: 0-1. 18'de Mert Miraç'ın sert şutunu kaleci Serkan direk dibinde güçlükle önledi. 23'te Doğukan savunmayı geçti. Sert vurdu top yan direğe çarparak dışarı gitti.

MUHAMMED KIRMIZI KART GÖRDÜ

31'DE Doğukan'ın pası ile uluşan ve bomboş durumda kaleci Serkan ile karşı karşıya kalan, Hayri Mert yerden sert vurdu. Kaleci Serkan'ı geçen top yan direğe çarpıp, kucağına düştü. 52'de Muhammed Enes sert hareketinden dolayı kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. 77'de Mert Özmen'in kullandığı serbest vuruştan gelen topu kaleci Onur ancak çelerek kurtarabildi. 88'de Serhat'ın taşıdığı topla buluşan Yakup'un şutu savunmaya çarpıp kornere gitti. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ