Heyecan dorukta

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sonuçlarla şampiyonluk yarışında heyecan tavan yaparken, gözler bugün 20.30'da oynanacak karşılaşmalara çevrildi. Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın ise 78 puanı bulunuyor.

Kara Kartal, bugün sahasında Fatih Karagümrük ile sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak ve mücadelede Ali Palabıyık görev yapacak.



ASLAN ZİRVEYİ KARIŞTIRMIŞTI

Kanarya ise evinde Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bu maçta da Halis Özkahya görev yapacak. Geçen hafta lider Beşiktaş'ı yenerek zirveyi karıştıran Aslan da ligden düşen Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Bu maçın hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Beşik-taş, bu maçların sonuçlarına göre şampiyonluğunu ilan edebilir.

KARTAL BİR ADIM ÖNDE

Siyah-beyazlı takım kazanır zirve yarışındaki rakipleri F.Bahçe ile G.Saray puan kaybederse 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak. Beşiktaş, berabere kalıp ve F.Bahçe ile G.Saray'ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Söz konusu maçlarda bu ihti-mallerin dışında alınacak sonuç-larda ise şampiyonluk heyecanı son 90 dakikalarda belli olacak.



ASLAN DENİZLİ'DE

Şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Galatasaray, bugün Ege ekibi Denizli'nin misafiri olacak. İki ekip tarihlerinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce lig ve kupada oynanan karşılaşmaların 30'unda kazanan Galatasaray oldu. Denizlispor 6 maçta galip gelen taraf olurken, 9 müsabaka ise berabere bitti.



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.



G.SARAY'DA FALCAO ŞOKU

Galatasaray'da bitime iki hafta kala Falcao şoku yaşandı. Kolombiyalı futbolcunun arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Bugün oynanacak Denizlispor mücadelesinin kadrosuna alınmayan oyuncu gelecek haftaki Yeni Malatyaspor sınavında da görev alamayacağı öğrenildi.



30. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Sivasspor 39 golle karşılık verdi. Ligde bu sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.