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Haberler Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyon oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

play-off finali üçüncü maçında 'ı 71-56 yenerek seriyi 3-0 kazanan , 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyon oldu
AA

11.05.2021, 17:31

Ligde normal sezonu namağlup ilk sırada bitiren sarı-lacivertli takım, çeyrek finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 2-0, yarı finalde de Çankaya Üniversitesi'ni 3-0 eleyerek finale yükselmişti.

Finalde, normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine seride 3-0 üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-lacivertliler, ligde normal sezon ve play-off serisi dahil çıktığı 34 maçın tamamını kazanarak mutlu sona ulaştı.

15. ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, 15. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da kupayı müzesine götürmüştü.

Dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon Süper Lig önce ertelenmiş ardından da iptal edilmişti.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa giden yolda rakiplerine hiç mağlup olmadı ve sezonu namağlup tamamlayarak 15. kez kupanın sahibi oldu.

SEZONU TEK KUPAYLA KAPATTI

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunu tek kupayla kapattı.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig şampiyonluk kupasını müzesine götürürken mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise üçüncü oldu.

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