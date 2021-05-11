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Haberler Spor Keçiörengücü havlu attı

havlu attı

Keçiörengücü havlu attı

11.5.2021

TFF Birinci Lig'de Keçiörengücü, normal sezonun son maçında deplasmanda Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. Ancak bu galibiyet Ankara ekibinin Play-Off'a kalmasına yeterli olmadı. Puanını 58'e çıkaran Başkent temsilcisi, Altınordu deplasmanda Balıkesirspor'u yenince yedinci sırada kaldı. Maça etkili başlayan konuk ekip, 33. dakikada Soner ile öne geçti: 0-1. 45'te Melik farkı ikiye çıkardı: 0-2.
85'te Bilal maçın skorunu ilan etti: 0-3.

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