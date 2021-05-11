Şampiyon Türkiye

İzmir’de düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası’nda erkek milli takımımız mutlu sona ulaşan taraf oldu

İZMİR'DE düzenlenen CEV Continental Cup Plaj Voleybolu Turnuvasında Türkiye Erkek Milli Takımı, final maçında Letonya'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı. İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyondaki final mücadelesinin ilk maçında; Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe, Aleksandrs Samoilovs- Janis Smedins ile karşılaştı. A Milli Takım, tie-break setine giden karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi. İkinci maçta da Safa Urlu-Selçuk Şekerci, Arturs Rinkevics- Ardis Bedritis'i de 2-0 yenince milli takım organizasyonu ilk sırada tamamlamayı başardı. Türkiye'nin şampiyon olduğu turnuvanın İzmir ayağında Letonya ikinciliği elde etti. Slovakya üçüncü, İtalya dördüncü, Litvanya beşinci sırada yer alarak Hollanda'daki finallere gitmeye hak kazandı. Kadınlarda ilk 5 sırayı Yunanistan, Polonya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya elde etmişti. Hem kadınlar hem erkekler, 23-26 Haziran'da Hollanda'da yapılacak finallerde Tokyo Olimpiyatları'na gitmek için ter dökecek.