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Haberler Spor Sancak: Bu takım şampiyonluğu hak etmiştir

Sancak: Bu takım şampiyonluğu hak etmiştir

Sancak: Bu takım şampiyonluğu hak etmiştir

11.5.2021

ADANA Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "26 yıllık özlemi bulunan bir takımla şampiyonluk yaşamak gurur verici. Samet hocayla toparladık. Son 12 maçta da yenilmedik. Altay hariç üst sıradaki tüm takımları yendik. Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk" dedi.
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