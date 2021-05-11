ADANA Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "26 yıllık özlemi bulunan bir takımla şampiyonluk yaşamak gurur verici. Samet hocayla toparladık. Son 12 maçta da yenilmedik. Altay hariç üst sıradaki tüm takımları yendik. Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk" dedi.
Sancak: Bu takım şampiyonluğu hak etmiştir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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