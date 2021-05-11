Süper Lig coşkusu

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak Adana Demirspor ve ikinci sıradaki Giresunspor, Süper Lig'e çıkmalarını büyük bir coşkuyla kutladı. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı olmasını rağmen uzun yıllar sonra tuttukları kulüpleri Süper Lig'e çıkan taraftarlar sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

26 yıl sonra adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor, Menemenspor maçın ardından uçakla Adana'ya döndü. Oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler, üstü açık bir otobüsle kent merkezinde şampiyonluk turu attı. Adana Demirli taraftarlar, meşale yakarak oyuncuları alkışladı.

GİRESUNSPOR 44 YIL SONRA

44 yıl aradan sonra Süper Lige çıkmayı başaran Giresun'da da büyük coşku vardı. Giresun, 1976-77 sezondan veda ettiği Süper Lig'e, 44 yıl aradan sonra tekrar yükseldi. Giresun'da tüm cadde ve iş yerleri bayraklarla süslendi.