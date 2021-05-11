Vedalar olabilir

Süper Lig'de şampiyonluk kadar küme düşme hattındaki heyecan da nefesleri kesiyor. Bilindiği üzere lige şimdiye kadar sadece Yukatel Denizlispor veda etmişti. Bugün oynanacak maçların sonuçlarına göre küme düşecek diğer üç takım da bugün belli olabilir. Düşme potasında bulunan Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü bu korkuyu en yakından hisseden takımlar olarak göze çarpıyor. G.Birliği 35 puanla 20. sırada yer alırken, B.B.Erzurum 37 puanla 19. sırada.

Ankaragücü ise 38 puanla 18. sırada bulunuyor.

Yine 17. sırada bulunan 40 puanlı Kayserispor, 16. sıradaki 43 puanlı Antalya ve 15. sıradaki diğer 43 puanlı Kasımpaşa da tehlike çemberinin içerisinde.



İŞTE HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 20.30'da başlayacak günün diğer maçları ve hakemleri şöyle: 20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy), Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan), Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu), 20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler), 20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa), Gaziantep FK - Çaykur Rİzespor (Zorbay Küçük).