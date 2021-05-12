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Haberler Spor Altınordu avantajlı

avantajlı

Play-Off’ta Samsun ile eşleşen kırmızı-lacivertli ekip, rakibi ile bu sezon yenişemezken, ve İstanbulspor’u da iki maçta yendi

Altınordu avantajlı

12.5.2021

TFF 1. Lig'de ilk 6'ya kalan ve pazartesi evinde Samsun'la oynayacağı yarı final ilk maçına odaklanan Altınordu, bu sezon Play- Off hattındaki rakiplerine karşı bir kez bile mağlubiyet yüzü görmedi. İzmir temsilcisi deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Samsunspor'la evinde sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Yarı finalin diğer eşleşmesinde karşılaşacak Altay ile İstanbulspor'u ikişer maçta da dize getirdi. Altay'la oynadığı derbileri 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazanan kırmızı-lacivertliler, evinde 1-0 mağlup ettiği İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

ÇOK GÜÇLÜ OLACAĞIZ!
"BU sene illa şampiyon olacağız diye iddialı bir kadro kurmadık" diyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Sahaya çıkıp en güçlü Altınordu'yu izlettireceğiz" dedi.

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