Altınordu avantajlı

TFF 1. Lig'de ilk 6'ya kalan ve pazartesi evinde Samsun'la oynayacağı yarı final ilk maçına odaklanan Altınordu, bu sezon Play- Off hattındaki rakiplerine karşı bir kez bile mağlubiyet yüzü görmedi. İzmir temsilcisi deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Samsunspor'la evinde sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Yarı finalin diğer eşleşmesinde karşılaşacak Altay ile İstanbulspor'u ikişer maçta da dize getirdi. Altay'la oynadığı derbileri 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazanan kırmızı-lacivertliler, evinde 1-0 mağlup ettiği İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

ÇOK GÜÇLÜ OLACAĞIZ!

"BU sene illa şampiyon olacağız diye iddialı bir kadro kurmadık" diyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Sahaya çıkıp en güçlü Altınordu'yu izlettireceğiz" dedi.