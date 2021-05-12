Arda: Hocam ikisinin kaybedecegini söyledi

ARDA Turan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Arda, "Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam Mayıs' dedim. Hoca, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Tecrübe konuştu. Gurur duyulacak bir iş yaptık. Bize yakışır şekilde oynayacağız. Zor rakip olacak. Malatya iyi takım. Bakalım ne olacak" dedi.

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