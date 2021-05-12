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Haberler Spor Arda: Hocam ikisinin kaybedecegini söyledi

: Hocam ikisinin kaybedecegini söyledi

Arda: Hocam ikisinin kaybedecegini söyledi

12.5.2021

ARDA Turan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Arda, "Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam Mayıs' dedim. Hoca, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Tecrübe konuştu. Gurur duyulacak bir iş yaptık. Bize yakışır şekilde oynayacağız. Zor rakip olacak. Malatya iyi takım. Bakalım ne olacak" dedi.
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