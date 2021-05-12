BAL’a şok teklif

TFF, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) önce 17 Nisan tarihinde başlayacağını açıklamış, ardından Mayıs ayının son haftasına ertelediğini kulüplere duyurmuştu. TFF, bir açıklama daha yaparak BAL'ın şartlar uygun olursa Haziran ayının ilk haftasında başlayacağını açıkladı. Federasyon, 266 takımın mücadele edeceği BAL'da, katılımı tercihe bıraktı. Lige katılmak istemeyen takımların haklarının 2021-2022 futbol sezonu için saklı kalacağını açıkladı.

Haziran ayında başlayacağı açıklanan lig boyunca kulüpler, Kovid-19 testlerini kendi ceplerinden ödeyecek, deplasman ve diğer masrafları kendileri karşılaşayacak. Bunun yanı sıra kulüplere büyük bir maddi sorumluluk yüklendi. TFF kulüplerin şartlarını zorlaştırdı. Bu sezon sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak BAL'a katılacağını belirten kulüpler yeni bir gruplandırma ve yeni bir statü ile BAL'a katılabilecekler.

'TASLAK NET DEĞİL'

Kulüplerden katılım dilekçelerini en geç 21 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar TFF'ye bildirmeleri istendi. Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarkaya, yeni yapılan açıklamada liglerin kaç günde yapılacağı, belli bir merkez de mi yoksa deplasmanlı mı oynanacağı konusunda netleşme olmadığı belirterek, "30 takımdan 1'inin üst lige çıkacağı konusunda duyumlarımız var. Ancak düşme konusunda açıklık yok. Yeni statü netleşmemiş. Pandemi sürecinde testlerin nasıl yapılacağı da yok. Bunlar netleşince kulüplerimiz kararını verecektir" dedi.

İŞTE GÜNDEMDE OLAN MADDELER

1 Son gelişmelere göre BAL'a katılım hakkı olan 266 takımdan oynamak isteyenler lige katılacak. Oynamak istemeyen takımlar lige katılmayabilecek.

2 Lige katılacak takımlar tüm masraflarını kendileri karşılayacak. (Test, konaklama ve benzeri masraflar)

3 Lige katılan takım sayısına göre 3. Lig'e yükselecek takım sayısı belirlenecek.

4 Lige katılan takımlar arasında küme düşme olacak.

5 Haziran'ın ilk haftasında başlaması planlanan maçlar Karadeniz'de oynanabilir.

6 BAL'a katılmak istemeyen takımların hakları saklı kalacak. Yani gelecek sezon BAL'da mücadele etme hakları olacak.

7 Maçların başlayacağı zaman Sağlık Kurulu'nun o günkü koşullara bakılarak onay vermesi halinde karşılaşmalar başlatılacak.

8 Katılmak isteyen takımlar tesislerini yetkili kurumlar onay verirse açabilecek.

■ SEBAHATTİN ALP