Denizli Basket’in başantrenörü Zafer Aktaş konuştu: ‘Emeklerimizin karşılığını aldık’

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in şampiyonluğu kutlandı.

Başantrenör Zafer Aktaş, "Öncelikle en büyük teşekkürü oyuncularıma vermek istiyorum. Müthiş iş çıkardılar. Emeklerimizin karşılığını aldık. Bunun en önemli sebebi de birbirimize olan inancımız. Umarım Denizli için Süper Lig hayırlı olacaktır. Çok değerli bir ligde yer alacağız. Şehrimize çok büyük artıları olacaktır. Gençlerimize sporu sevdirme adına da çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

'EŞİ BENZERİ YOK'

Kulüp başkanı Veli Deveciler ise, "Takımımızın hepsi düzgün ve karakterli insanlar oldukları için bu başarı geldi. Yoksa kurduğunuz herhangi bir takımla bu başarıyı yakalamak mümkün değil. Bu şampiyonluğun Denizli için ne kadar önemli olduğu, yeni sezon başladığında anlaşılacak. Eşi benzeri olmayan bir başarı. Merkezefendi Belediyesi'nin ismini tüm Türkiye'ye hatta uluslararası arenada duyuracağız. Süper Lig'de de yeni hedeflerimiz var" dedi.

ZAFER AKTAŞ İLE YOLA DEVAM

MERKEZEFENDİ Belediyesi Denizli Basket Kulüp Başkanı Veli Deveciler, takımı şampiyonluğa taşıyan başantrenör Zafer Aktaş ile yola devam edeceklerini açıkladı. Aktaş'ın sözleşmesinin zaten devam ettiğini vurgulayan Deveciler, göreve başladığında Aktaş ile 2+1 yıllık anlaşma yaptıklarını hatırlattı, Aktaş'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

ÜMİT: YARIM KALAN HİKAYE TAMAMLANDI

MERKEZEFENDİ Belediyesi Denizli Basket'in kaptanı Ümit Sonkol, "2 yıl önce bu kulübe geldiğimde anladım ki kazanmalıyız. Çünkü burası kazanmaya alışık bir şehir. Geçen yıl pandemiden dolayı yarım kalan bir hikayemiz vardı. Tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık. Çok ter akıttık. Çok acılar çektik ama mutlu sona ulaştık. Süper Lig hepimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP