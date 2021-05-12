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Haberler Spor Edremit Güre Çesme önünde

Edremit Güre Çesme önünde

Edremit Güre Çesme önünde

12.5.2021

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) Play-Off çeyrek final 3. maçında Edemit Belediyesi Gürespor, İzmir temsilcisi Çeşme Basketbol'u konuk edecek. Edremit Spor Salonu'nda oynanacak bu önemli mücadele saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma Youtube TBF TV'den ekranlara gelecek. Yeşil-siyahlılar, İzmir'de 67-62 kazanıp seride durumu 1-1'e getirmişti. Edremit Belediyesi Gürespor, sahasındaki maçı kazanırsa seride 2-1 öne geçecek ve yarı finalde Emlak Konut'la eşleşecek, kaybederse elenecek.
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