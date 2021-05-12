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Fener’e büyük şok

Süper Lig’de zirve yarışı veren F.Bahçe, sahasında Sivas’a mağlup oldu. Konuk ekip Sivasspor, 45+1. dakikada Kayode ile öne geçerken, 48'de Hakan ile farkı ikiye çıkardı. 90+3'te Cisse'nin golü Kanarya'ya yetmedi. F.Bahçe, şampiyonluğu mucizelere bıraktı

12.5.2021