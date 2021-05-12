Fener’e büyük şok

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada işini mucizelere bıraktı: 1-2. 18. dakikada atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Kayode'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti. 26'da Valencia'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 30'da Sosa'nın sağ kanatta pasında ceza yayında topla buluşan Pelkas'ın yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi.
KAYODE SAHNE ALDI
45+1'de Ninga'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta topla buluşan Fajr'ın pasında arka direkte Kayode meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 48'de ani gelişen Sivasspor atağında sağ kanattan Gradel'in ortasına ön direkte Hakan Arslan kafayı vurdu: 0-2. 60'ta Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Valencia kale alanında yükseldi, top üstten auta gitti. 90+3'te Mesut'un ara pasında Cisse skoru ilan etti: 1-2.
EMRE BELÖZOĞLU KULÜBEDE ÇILDIRDI
FENERBAHÇE Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maç boyunca gergindi. Belözoğlu, Mescid- Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada işini mucizelere bıraktı: 1-2. 18. dakikada atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Kayode'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti. 26'da Valencia'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 30'da Sosa'nın sağ kanatta pasında ceza yayında topla buluşan Pelkas'ın yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi.
İRFAN CAN ŞOKU YAŞANDI
Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci maçın başında sakatlık yaşadı. Son haftalarda gösterdiği performans ile ilk 11'in değişilmez ismi olan İrfan, 7. dakikada girdiği bir pozisyon sonrası yerden kalkmadı. Yıldız orta saha 9'da yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
Fener’e büyük şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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