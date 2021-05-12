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Haberler Spor Manisa BSB’nin rakibi Balıkesir

Manisa BSB’nin rakibi

Manisa BSB’nin rakibi Balıkesir

12.5.2021

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) 29 maçta 17 galibiyet, 12 mağlubiyet alan 8. sıradaki Manisa BŞB ile 29 maçta 16 galibiyet, 13 mağlubiyet alan 10. sıradaki Balıkesir BŞB erteleme maçında bugün karşı karşıya geliyor. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Play-Off sıralamasını belirleyecek Ege derbisinde çıkacak sonuç üst sıralarda Play-Off eşleşmelerini etkileyecek
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