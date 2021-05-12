Manisa FK bombalıyor

2. Lig'den namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig'e adını yazdıran Manisa FK, transferde çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, listesinde bulunan isimlerle görüşmelere başladı.

Denizlispor'dan Hugo Rodallega ve Erzurumspor BŞB'den Hasan Hatipoğlu için nabız yoklayan Manisa FK'nın, Süper Lig'den düşen Denizlispor'un defans oyuncusu Mustafa Yumlu ve Süper Lig'e adını yazdıran Giresunspor'dan Sadi Karaduman ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Akhisarspor'la Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşayan 34 yaşındaki Mustafa, Trabzonspor'da parladı. 29 yaşındaki Sadi, Kasımpaşa, Kahramanmaraş, Hatayspor'da da oynadı, kariyerinde 261 maça çıktı, 2 gol attı.

SAVUT AYRILDI İŞYAPAN GELDİ

MANİSA FK'da sezonun sona ermesiyle yönetimin ilk adımı sportif direktör Taner Savut ile yollarını ayırmak oldu. Siyah-beyazlı kulüpten, "Teşekkürler Taner Savut" başlığıyla yapılan açıklamada, "Taner Savut'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kulüpte uzun zamandır izleme komitesinde yer alan Serkan İşyapan kulübün yeni sportif direktörü oldu.

■ SERVET SARUN