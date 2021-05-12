  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Manisa FK bombalıyor

bombalıyor

Transferde gaza basan siyah-beyazlı ekip, Denizli’den ve Giresun’dan Sadi Karaduman’la defans hattını güçlendirmek istiyor

Manisa FK bombalıyor

12.5.2021

2. Lig'den namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig'e adını yazdıran Manisa FK, transferde çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, listesinde bulunan isimlerle görüşmelere başladı.

Denizlispor'dan Hugo Rodallega ve Erzurumspor BŞB'den Hasan Hatipoğlu için nabız yoklayan Manisa FK'nın, Süper Lig'den düşen Denizlispor'un defans oyuncusu Mustafa Yumlu ve Süper Lig'e adını yazdıran Giresunspor'dan Sadi Karaduman ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Akhisarspor'la Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşayan 34 yaşındaki Mustafa, Trabzonspor'da parladı. 29 yaşındaki Sadi, Kasımpaşa, Kahramanmaraş, Hatayspor'da da oynadı, kariyerinde 261 maça çıktı, 2 gol attı.

SAVUT AYRILDI İŞYAPAN GELDİ
MANİSA FK'da sezonun sona ermesiyle yönetimin ilk adımı sportif direktör Taner Savut ile yollarını ayırmak oldu. Siyah-beyazlı kulüpten, "Teşekkürler Taner Savut" başlığıyla yapılan açıklamada, "Taner Savut'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kulüpte uzun zamandır izleme komitesinde yer alan Serkan İşyapan kulübün yeni sportif direktörü oldu.

■ SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK bombalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.