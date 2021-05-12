MUSTAFA Mohammed şampiyonluk için savaştıklarını söyledi. Mohammed, "Gol atmak değil kazanmak önemli. Penaltıyı gol atmam gerekiyordu. Şanssızlık oldu. İkinci penaltıda 'Şansın yok, biz atalım' dediler ama Fatih Hoca 'Mostafa atsın' dedi. Arkadaşlarım da bana güvendi. Allah'a şükür attım" dedi
Mohamed: Penaltıyı benim atmam söylendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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