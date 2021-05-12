Mohamed: Penaltıyı benim atmam söylendi

MUSTAFA Mohammed şampiyonluk için savaştıklarını söyledi. Mohammed, "Gol atmak değil kazanmak önemli. Penaltıyı gol atmam gerekiyordu. Şanssızlık oldu. İkinci penaltıda 'Şansın yok, biz atalım' dediler ama Fatih Hoca 'Mostafa atsın' dedi. Arkadaşlarım da bana güvendi. Allah'a şükür attım" dedi

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