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Haberler Spor Mohamed: Penaltıyı benim atmam söylendi

Mohamed: Penaltıyı benim atmam söylendi

Mohamed: Penaltıyı benim atmam söylendi

12.5.2021

MUSTAFA Mohammed şampiyonluk için savaştıklarını söyledi. Mohammed, "Gol atmak değil kazanmak önemli. Penaltıyı gol atmam gerekiyordu. Şanssızlık oldu. İkinci penaltıda 'Şansın yok, biz atalım' dediler ama Fatih Hoca 'Mostafa atsın' dedi. Arkadaşlarım da bana güvendi. Allah'a şükür attım" dedi
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