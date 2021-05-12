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Haberler Spor Nazillispor’da Toros imzaladı

’da Toros imzaladı

Nazillispor’da Toros imzaladı

12.5.2021

GELECEK sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor yönetimi 3. Lig'de takımın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan teknik direktör Mesut Toros ile yeniden masaya oturdu. Yapılan görüşmenin ardından iki taraf arasında anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcı Mesut Toros'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını belirterek şu ifadeler kullanıldı: "Şampiyonluk ile taçlandırdırğımız 2020-2021 sezonunun ardından Teknik Direktörümüz Mesut Toros ile yaptığımız görüşmelerin sonrasında kendisi ile 1 yıl daha anlaşma sağlanmıştır. Teknik direktörümüz Mesut Toros'a ve büyük camiamıza hayırlı olsun."

■ İHSAN KARATAŞ

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