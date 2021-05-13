  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bakan Soylu’dan şampiyonluk uyarısı

Bakan Soylu’dan şampiyonluk uyarısı

Bakan Soylu’dan şampiyonluk uyarısı

13.5.2021

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, TFF 1. Lig takımlarının Süper Lig'e çıktıktan sonra şehirlerinde yaptığı kutlamaların ardından 15 Mayıs Cumartesi günü Süper Lig şampiyonun belli olacağı güne dikkat çekti. Kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılmasını işaret eden Soylu, "Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Burada hem emniyete hem de valimize görev düşüyor.
Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü neticede üç takım da İstanbul'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Soylu’dan şampiyonluk uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.