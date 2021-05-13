Bakan Soylu’dan şampiyonluk uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, TFF 1. Lig takımlarının Süper Lig'e çıktıktan sonra şehirlerinde yaptığı kutlamaların ardından 15 Mayıs Cumartesi günü Süper Lig şampiyonun belli olacağı güne dikkat çekti. Kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılmasını işaret eden Soylu, "Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Burada hem emniyete hem de valimize görev düşüyor.

Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü neticede üç takım da İstanbul'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak" ifadelerini kullandı.