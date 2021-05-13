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Haberler Spor Kupayı eritip yıldız yaptılar

Kupayı eritip yıldız yaptılar

Kupayı eritip yıldız yaptılar

13.5.2021

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) şampiyonluğa ulaşan Ajax, 35. şampiyonluğunu kutlamak için ilginç bir yönteme imza attı. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarından yoksun kalan Ajax, kupasını eriterek küçük yıldızlar haline getirdi ve taraftarına gönderdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kupası eritilerek 42 bin adet yıldız üretildi ve hediye olarak kombine bilet sahiplerine gönderildi. Hollanda Futbol Federasyonu'nun, Kovid-19 salgını sebebiyle bir istisna uygulayarak Ajax'a ikinci bir şampiyonluk kupası daha verdiği bildirildi.

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