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Haberler Spor Manisa FK’nın en golcüsü Zahit oldu

’nın en golcüsü oldu

Manisa FK’nın en golcüsü Zahit oldu

13.5.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olan ve 39 yıl sonra bir ilki gerçekleştiren Manisa FK, rekorlar kırarak 1. Lig'e yükseldi. 36 haftada 24 galibiyet, 12 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, 84 golle liglerin Beşiktaş'la (86) beraber en golcü takım olarak dikkat çekti. Manisa FK, 2. Lig'de en çok kazanan (24) 2., en çok gol atan (84) 1., en az gol yiyen (22) 1. ve en çok puan toplayan (84) 2. takımı olarak alkışlandı. 2.33 gol ortalamasıyla Beşiktaş'ı da (2.26) sollayıp Türkiye liglerinin zirvesinde yer alan Manisa FK'da, 19 oyuncu skora katkı yaptı. 14 golle Zahit en golcü isim olurken, Sertaç Çam 13, Serdar ve Nizamettin 8'er, Hakan Barış, Erhan Kara ile Okan Eken 5'er, Mehmet Uysal ve Emir Alagöz 4'er. Mehmet Yılmaz ile Ahmet Kesim 3'er golle skora katkı yaptılar.

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