Salah’tan “Yeter Artık” paylaşımı

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, Filistin'deki Müslümanlara yapılan saldırıları kınadı ve "Yeter artık!" ifadelerini kullandı. Salah, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarına tepki göstererek, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil tüm dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Salah, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yeter " ifadelerini kullandı.