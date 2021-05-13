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Haberler Spor Salah’tan “Yeter Artık” paylaşımı

Salah’tan “Yeter Artık” paylaşımı

Salah’tan “Yeter Artık” paylaşımı

13.5.2021

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, Filistin'deki Müslümanlara yapılan saldırıları kınadı ve "Yeter artık!" ifadelerini kullandı. Salah, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarına tepki göstererek, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil tüm dünya liderlerine çağrıda bulundu.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda Salah, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yeter " ifadelerini kullandı.

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