Şampiyonluk ateşi

2020-2021 sezonun son haftasına 3 takım şampiyonluk iddiasıyla girdi.

Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip G.Saray averajla ikinci sırada bulunuyor. 79 puana sahip F.Bahçe üçüncü sırada yer alıyor. Son hafta maçlarının 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacağı ligde Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Galatasaray da evinde Helenex Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise deplasmanda küme düşme mücadelesi veren Hes Kablo Kayseri'ye konuk olacak. Ligde kupayı kaldıracak ekip averajla belirlenebilir. Daha önce de şampiyon 4 kez averajla belli oldu.



BİR KEZ DAHA SON MAÇA KALDI

Üç puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 futbol sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son haftada netleşecek. Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2'sinde zirve son haftada el değiştirmişti.

Cumartesi günkü maçlarda büyük heyecan yaşanacak.



SAMPİYON DÖRT KEZ AVERAJLA BELİRLENDİ

Ligin geride kalan 62 sezonunda şampiyonlar 4 kez gol averajıyla belli oldu. 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı. 1985-1986'da ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi zirvede tamamladı. 1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı. 2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. Uygulamada olan ikili averaja göre, rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım şampiyonluğu ulaştı.



ISTE İHTİMAL HESAPLARI

Spor Toto Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasından puan alması ve Galatasaray'ın da Helenex Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

■ Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla mağlup etmesi ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

■ Beşiktaş ile Galatasaray'ın mağlup olması ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde ise yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak.



GALATASARAY:

■ Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

■ G.Saray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.



FENERBAHÇE:

■ Fenerbahçe için ise tek bir şampiyonluk ihtimali bulunuyor.

Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak olan sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olması halinde kupayı kaldıracak.



11 KEZ SON HAFTADA BELLİ OLDU