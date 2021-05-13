Son dakika: TFF duyurdu: Süper Lig'de 42. hafta maç saatleri değişti

Ligde daha önce 20:30 olarak açıklanan; MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor – Kasımpaşa, Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir, Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük – Denizlispor, Antalyaspor – Konyaspor maçları 18:00'e alınırken, 20.30'da başlayacağı açıklanan; Trabzonspor – Gençlerbirliği, Göztepe – Beşiktaş, Kayserispor – Fenerbahçe ve Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.

Süper Lig'in 42'nci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:



15 MAYIS CUMARTESİ

18.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor

18.00 Sivasspor – Kasımpaşa

18.00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir

18.00 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü

18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor

18.00 Antalyaspor – Konyaspor

20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği

20.30 Göztepe – Beşiktaş

20.30 Kayserispor – Fenerbahçe

20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor