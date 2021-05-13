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Haberler Spor Son dakika: TFF duyurdu: Süper Lig'de 42. hafta maç saatleri değişti

Son dakika: duyurdu: 'de 42. hafta maç saatleri değişti

Son dakika haberi...'in 42'nci haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi. 'nin internet sitesinde yer alan programda, 6 maç saati 18:00 olarak güncellenirken 4 maçın saatinde değişiklik yapılmadı.

Son dakika: TFF duyurdu: Süper Lig'de 42. hafta maç saatleri değişti
DHA

13.05.2021, 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021, 13:56

Ligde daha önce 20:30 olarak açıklanan; MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor – Kasımpaşa, Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir, Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük – Denizlispor, Antalyaspor – Konyaspor maçları 18:00'e alınırken, 20.30'da başlayacağı açıklanan; Trabzonspor – Gençlerbirliği, Göztepe – Beşiktaş, Kayserispor – Fenerbahçe ve Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.

Süper Lig'in 42'nci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:

15 MAYIS CUMARTESİ
18.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor
18.00 Sivasspor – Kasımpaşa
18.00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir
18.00 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü
18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor
18.00 Antalyaspor – Konyaspor
20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği
20.30 Göztepe – Beşiktaş
20.30 Kayserispor – Fenerbahçe
20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor

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