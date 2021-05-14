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Haberler Spor Cristiano Ronaldo bir ilke imza attı

bir ilke imza attı

Cristiano Ronaldo bir ilke imza attı

14.5.2021

CRİSTİANO Ronaldo, Juventus'ta 131. maçında 100. golünü attı. Ronaldo, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. İtalya Ligi 36. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Juventus karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Juventus'ta golleri 28. dakikada Adrien Rabiot, 45'te Cristiano Ronaldo ve 66. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Mücadelede 90 dakika yer alan Ronaldo, Juventus'ta 131. maçına çıktı.
Mücadelenin 45. dakikasında ağları sarsan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı forma ile 100. golünü attı.
Ronaldo bu golle, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

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