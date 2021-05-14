İstanbul şoku!

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'deki Dragao Stadı'na alındığını duyurdu. İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların, İngiliz hükümetinin uyguladığı korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemeyeceği belirtildi. UEFA'nın karşılaşmayı İngiltere'de oynatmayı düşündüğü ancak İngiliz yetkililerin karantina muafiyeti sağlamaması sebebiyle mücadelenin Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda yapılmasına karar verildiği kaydedildi.



6'ŞAR BİN SEYİRCİ ALINACAK

Final müsabakasında her iki takımdan 6'şar bin seyircinin tribünde yerini alacağı bildirildi. Türk makamlarının son iki yıldır Şampiyonlar Ligi finalini başarılı bir şekilde düzenlemek için çalıştığı vurgulanan açıklamada, "UEFA, bu özel durumda gösterilen anlayış için Türkiye'ye minnettardır" denildi.



CEFERİN: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'nin geçmişte birçok organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirtti. Ceferin "Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'de olmayı umuyorum. Ancak taraftarları bu maçı izlemekten mahrum etmek bizim için bir seçenek değildi.

Türk yetkililer, UEFA'nın rakip kulüplerin taraftarlarına maçı izleme şansı verme çabalarını kabul etti. Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi.