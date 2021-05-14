İşte Milli Takım EURO 2020 kadrosu

Son dakika... A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu açıkladı

İŞTE A MİLLİ TAKIM GENİŞ KADROSU

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu

EURO 2020 ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇLARI

A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak. A Milli Takımımız'ın EURO 2020 öncesi oynayacağı üçüncü hazırlık maçının tarihi belli oldu.

Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile karşılaşacak. A Millilerimiz 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 31 Mayıs'ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.

OYUNCU LİSTESİ 26'YA ÇIKARTILDI

Turnuva boyunca yapılacak COVID-19 testlerinin ardından çıkabilecek muhtemel pozitif sonuçlar ve yetkili makamlar tarafından uygulanabilecek karantina önlemleri neticesinde, takımların kadro sıkıntısı yaşamamaları için UEFA'ya gönderecekleri oyuncu listelerinde yer verebilecekleri futbolcu sayısı istisnai olarak 23'ten 26'ya çıkarıldı. Ancak, müsabaka isim listesine yazılacak oyuncu sayısı 23 ile sınırlı tutuldu.

SINIRSIZ DEĞİŞİKLİK HAKKI

Mevcut talimatlar, oyuncu listelerinin 1 Haziran 2021 tarihinde UEFA'ya gönderilmesinin ardından, takımların turnuvadaki ilk maçlarını oynamadan önce oyuncularının ciddi sakatlık veya hastalık geçirmesi sonucu listelerde sınırsız değişiklik yapmalarına olanak tanıyor.

Yeni alınan kararla, takımının ilk maçından önce futbolcunun COVID-19 testinin pozitif çıkması veya yakın temaslı olarak değerlendirilmesi üzerine izolasyona tabi tutulması durumları da üstte belirtilen "ciddi sakatlık" kategorisinde değerlendirilecek ve UEFA yönetiminin onayıyla futbolcu(lar) başka bir isimle değiştirilebilecek.

KALECİ DEĞİŞİKLİĞİNE ESNEKLİK

Yeni talimatlarla birlikte, oyuncu listesine ismi yazılan üç kaleciden herhangi birinin turnuva devam ederken sakatlık yaşaması halinde, her karşılaşma öncesinde değiştirilmesine izin verildi. Adalet ilkesi gereği, oyuncu listesinden çıkartılan bir futbolcunun tekrar listeye dönmesi mümkün olmayacak.

ŞENOL GÜNEŞ NELER SÖYLEDİ?

Olağanüstü koşullar devam ettiği için toplantımızı online yapıyoruz. Türkiye'nin ve Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Milli Takım benim için herkesten ve her şeyden önemlidir. Onu korumak asli görevimizdir. Başarımızın moral ve güveni arttıracağını biliyoruz. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimizdi. Bunda mesafe aldık. Şiddeti ve kötülüğü istemiyoruz ve bunun içinde olmayacağız. Hedefimiz ve planımız belli. Futbolcularla birlikte biz büyük bir aileyiz. Farklılıklarımız olacak ama bütünlüğümüz asla bozulmayacak. Sevgi hoşgörüyü getirir. Hoşgörü de başarıyı. Doğru olup hep birlikte başarılı olacağız. Türkiye kazanırsa biz de kazanacağız ilkemiz var. Geçmişi biliyoruz. Gurur duyulan, inançlı, skor üreten bir takım olmak istiyoruz. Pandemi hala bizi etkilemeye devam ediyor. Bununla ilgili çözümlerimizi de sizlerle paylaşacağız. Zor geçen 2020 yılından bu yana buralardayız. Futbolun günlük başarılardan daha önemli olduğunun farkındayız. Avrupa ve dünya şampiyonaları insanları bir araya getiriyor. 3,5 milyar insanı bir araya getiriyor. Bunun öneminin de farkındayız. Aynı hedefler için yarışmanın, milyonlarca insan olarak tek ve büyük hedefe kilitleneceğiz. Ligi geride bırakmamız gerekiyor. Tabii ki başarılı olan, şampiyon olan, küme düşenler olacaktır. Bunlar her yıl tekrarlanan şeyler. Alt liglerde şampiyon olan takımları kutluyorum. Düşen takımlarında tekrar geri gelmelerini diliyoruz.

Açıklayacağımız kadronun dışında kalanlar olacak. Bu oyuncularımız çalışmaya devam etsinler. Zaman içinde değerlendirmeye alacağız. KAdromuz 30 kişi olacak. 18 Mayıs'ta Antalya'Da kampa giriyoruz. 27-31 Mayıs'ta iki hazırlık maçı yapacağız. 3 Haziran'da da Almanya'da hazırlık maçı yapıp 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz. İTalya ile oynadıktan sonra Bakü'ye gelip Galler ve İsviçre ile karşılaşacağız. Kalplerimizde ortak duygular olsun. Birlik olduğumuzda başardığımızı gördük. Taraftarımız az olabilir ama kalplerinin bizimle olduğunu biliyorum. Hayaller kurarak ve bunları gerçekleştirerek buraya geldik. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Fair-play önceliğimiz olacak. Güzel oyunla grupğtan çıkmak ve ileri gitmek gayretinde olacağız.