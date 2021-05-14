Nazilli Belediyespor golcüleriyle costu

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan ve 2. Lig'e ayak basan Nazilli Belediyespor'un bombacıları takımı sırtladı. Sezon başında Muğla'dan gelen 28 yaşındaki Murat Can Bölükbaşı, 28 maçın 21'inde ilk 11 de görev yaptı ve 13 golle şampiyonlukta pay sahibi oldu. 11 maçta fileleri havalandıran Murat Can'ın gol attığı maçlarda Siyah İnciler, 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı 27 puan topladı. 29 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Ali Aydın, 30 maçın 19'unda banko oynadı, 10 golle katkı yaptı, 20 puanda pay sahibi oldu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Çapar, 27 maçın 24'ünde ik 11'de sahadaydı, 9 gol attı, 19 puana doğrudan katkıda bulundu.