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Şampiyonlar Ligi finali Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul'da

Son dakika... 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Ayrıca bu yıl, UEFA Süper Kupa maçının da İstanbul'da oynanması yönünde karar alındı.