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Haberler Spor Şampiyonlar Ligi finali Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul'da

finali Cumhuriyetin 100. yılında 'da

Son dakika... 2023 finali 'da oynanacak. Ayrıca bu yıl, maçının da İstanbul'da oynanması yönünde karar alındı.

Şampiyonlar Ligi finali Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul'da
AA

14.05.2021, 10:49

Son dakka... UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldı.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararları, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulacak.

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