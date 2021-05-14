Somaspor’da destek kampanyasına ilgi

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğu ilan ederek 2. Lig'e yükselen Somaspor'da taraftar ve storedan sorumlu yönetici Suat Gündoğan ile taraftar grubu Siyah İnciler tribün lideri Murat İnce tarafından başlatılan ve kısa süre içerisinde çığ gibi büyüyen, "Bayrak As Kampanyası"na ilçe esnafı büyük ilgi gösteriyor.

İki yönetici, şimdide "Haydi Soma, şimdi forma" kampanyası başlattı. Soma Belediyesi'nin desteklediği organizasyona teknik heyet ve futbolcular da destek verdi. Kulüp başkanı Mustafa Aydın yönetim adına 500, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup belediye adına 500, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan 50 forma ile kampanyaya destek verdi.

100 liradan satışa sunulan formalardan 10 bin adet satış hedefleniyor.

SERVET SARUN