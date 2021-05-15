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Haberler Spor Altekma, Emir’i takımda tuttu

Altekma, Emir’i takımda tuttu

Altekma, Emir’i takımda tuttu

15.5.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, altyapıdan yetişen orta oyuncu Emir Pınar'la yeniden anlaştı. 20 yaşındaki Emir Pınar'ın takıma katkısının önemli olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Berkant'tan sonra Emir'i de takımda tuttuk ve bu iki oyuncu altyapımızdaki diğer gençlere iyi birer rol model olmaya devam edecek.
Emir'den beklentimiz büyük, o da beklentiyi karşılayacak kapasitede oyuncu.
Emir'e sakatlıktan uzak güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

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