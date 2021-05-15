Bekleyin geliyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası öncesi 17 Mayıs-1 Haziran arasında Antalya'da yapılacak kamp kadrosunu dün gerçekleştirdiği online toplantıda açıkladı.

En iyi isimleri kadroya çağırdıklarını söyleyen Güneş, "Hedefimiz gruplardan çıkarak sonuna kadar gitmek" derken 30 kişilik bir liste hazırladıklarını belirtti. Haziran ayında başlayacak dev organizasyon için geri sayım başlarken Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, kadroya ilk kez dahil edildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, kadronun şampiyonaya kadar değişebileceğinin altını çizerek şöyle konuştu:



"ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRSÜNLER"

"Kadronun dışında kalanların şansı yok diye bir şey yok. Bu kadroya yeni çağrılması düşünülen birçok oyuncu çalışmaya devam etsinler. Yeni oyuncular da olacak. 30 kişiyi 26'ya düşürürken mevki ve takım ihtiyacına göre belirleyeceğiz. Bunun dışında sakatlık ya da olağanüstü durumlara göre hareket edeceğiz."



İŞTE 30 KİŞİLİK ADAY KADRO

KALECİLER: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

DEFANS: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

ORTA SAHA:

Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

FORVET: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).