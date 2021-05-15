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Haberler Spor Beşiktaş şampiyon oldu, Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı

şampiyon oldu, gözyaşlarını tutamadı

'in 42. ve son haftasında 'ni 2-1 mağlup eden ve sezonu şampiyon tamamlayan 'ta son düdüğün çalmasının ardından duygusal anlar yaşadı. Futbolcularına koşan Yalçın, gözyaşlarını tutamamadı.

Beşiktaş şampiyon oldu, Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı

15.05.2021, 23:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021, 23:09

Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek 84 puanla mutlu sona ulaştı. Averajı şampiyonluk yarışında çekiştiği Galatasaray'dan daha iyi olan siyah-beyazlılar, toplamda 16. şampiyonluğuna imza attı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı.

Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Sergen Yalçın, 90 dakikanın sona ermesiyle duygusal anlar yaşadı. Fırat Aydınus'un son düdüğü çalmasının ardından sahaya koşan ve futbolcularıyla kucaklaşan Yalçın, gözyaşlarına hakim olamadı.

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