F1 Istanbul resmen iptal

F1 yönetimi, birkaç gündür konuşulan konuya açıklık getirdi ve 11-13 Haziran ayında yapılması planlanan Türkiye Grand Prix'sinin seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edildiğini açıkladı. F1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa Grand Prix'sinin 18-20 Haziran'a kaydırıldığı ve 25-27 Haziran'da Avusturya'da bir yarış daha düzenleneceği ifade edildi.

Formula 1TM Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz, ancak uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Intercity İstanbul Park'ta olamayacağız.

Yarışın Türkiye'de gerçekleşmesi için çaba gösteren Intercity İstanbul Park yönetimine ve Türkiye'deki bütün yetkililere teşekkür ederiz" dedi.



AK: ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise "Intercity İstanbul Park olarak geçtiğimiz yılın en iyi yarışını organize etmemiz, Formula 1TM yönetiminin bu yıl yarışları Türkiye'ye getirme konusundaki motivasyonunu oldukça artırmıştı.

Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti'nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran'da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yarış organize etmek için biz her zaman hazırız. Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye'ye yaşattığımız bu büyük gururu bu yıl tekrar edeceğiz" ifadelerini kullandı.