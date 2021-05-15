Göz-Göz’ün gururu

Göztepe'nin yıldız futbolcusu Halil Akbunar, 2. kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi

Göztepe'de bu sezon müthiş bir performans sergileyen Halil Akbunar, 2. kez A Milli Takım aday kadroya çağrıldı. Daha önce 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda maçı öncesinde de ay-yıldızlı kadroya çağrılan Halil, bir kez daha Güneş tarafından davet edildi. Yıldız oyuncu Norveç ile oynanan karşılaşmada bitime 4 dakika kala Burak Yılmaz'ın yerini dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymenin heyecanını yaşamıştı.

Halil Akbunar'ın bu sezon sarı-kırmızılı takımdaki performansı ise göz kamaştırıyor.

Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 39 karşılaşmanın 38'inde ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu 3278 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 9 kez rakip fileleri sarsan oyuncu 10 kez de asist sevinci yaşadı. Halil Akbunar, Türkiye Kupası mücadelesinde de 1 kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.