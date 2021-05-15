İstanbul’a iki final

UEFA'NIN 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı. İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bu arada İstanbul'dan alınan Şampiyonlar Ligi finalinin Wembley'de oynatılmak yerine Porto'daki Dragao Stadı'na alınması İngilizleri memnun etmedi, bu durum 'kendi kalesine gol' olarak nitelendirildi. Bilindiği üzere finalde iki İngiliz kulübü Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşacak.