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Haberler Spor Juventus Hakan’ı gözüne kestirdi

Juventus Hakan’ı gözüne kestirdi

Juventus Hakan’ı gözüne kestirdi

15.5.2021

MİLAN ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için bir başka İtalyan devi Juventus harekete geçiyor. Transfermarkt'te 35 milyon Euro piyasa değerine sahip olan futbolcunun hangi takıma gideceğine dair birçok ihtimal var. Ancak, en yakın olanı Juventus. Milan'da beklediği maaş artışını görmeyen futbolcu, bir başka büyük kulüp Juventus ile masaya oturmak üzere.
Bu sezon 21 gole doğrudan katkı sağlayan Hakan, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor.
Sezon sonu boşa çıkacak futbolcu için sadece Serie A ekipleri değil, Premier Lig kulüpleri de devrede. Juventus Hakan'a 5 milyon Euro teklif ederek, transferdeki kararlılığını ortaya koydu.

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