Ligin dibinde müthiş heyecan

SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de nefesleri kesecek. Denizli'den sonra geçen hafta Ankaragücü ve Erzurumspor'da lige veda ederken, küme düşen 4. takım ise bugün belli olacak. Son haftaya 41 puanla düşme potasının hemen üzerinde giren Kayserispor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Geçen hafta Göztepe'yi 5-3 yenerek umudunu son haftaya taşıyıp puanını 38'e çıkaran Gençlerbirliği ise Trabzonspor'un konuğu olacak. İki maç da 20.30'da başlayacak.



KAYSERİSPOR BİR ADIM ÖNDE

Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde kümede kalışını hiçbir sonuca bakmaksızın ilan ederken Gençlerbirliği lige veda edecek. Kayserispor'un Fenerbahçe'ye mağlup olması ve Gençlerbirliği'nin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Kayserispor, TFF 1. Lig'e düşen ekip olacak.