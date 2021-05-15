Manchester’da sular durulmuyor

PREMİER Lig"de sular durulmuyor. Erteleme maçında karşı karşıya gelen M.United-Liverpool maçı öncesi stadyum dışındaki protestolar, yine olaylara dönüştü. M.United taraftarları, maçın oynanmasını engellemek için Liverpool takım otobüsünün önünü kesti. Taraftarlar aynı zamanda otobüsün lastiklerini patlattı. Liverpool takımı, daha sonra yedek bir otobüse geçerek stadyuma zor şartlar altında ulaşmayı başardı. 2 Mayıs'ta oynanması gereken maçı ev sahibi ekibin taraftarlarının kulübün hisselerini elinde bulunduran Glazer Ailesi'ne yönelik protestoları yüzünden yapılamamıştı. Önceki akşam oynanan maç 4-2 Liverpool'un üstünlüğü ile tamamlandı.