Manisa FK atağa kalktı

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Forvet hattı için Denizlispor'dan Hugo Rodallega ve Tuzlaspor'dan Thuram'ı listesine alan siyah-beyazlılar temaslarını sürdürüyor. Manisa temsilcisi, Adana Demirspor'un ofansif orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı da listesine aldı. Adana ekibiyle yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcuyla bayram sonrası temasa geçileceği öğrenildi. Hollanda doğumlu Hasan Kılıç futbola FC Den Bosch kulübünde başladı. Türkiye'de Samsunspor, Ankara, Denizli ve Adana Demirspor'da görev yapan orta saha oyuncusu TFF 1. Lig'de 197 karşılaşmada 24 kez rakip fileleri havalandırdı ayrıca 18 golün de pasını verdi.

ŞAMPİYONLUKTA ROLÜ BÜYÜK

Başarılı oyuncu bu sezon Adana Demirspor'un şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Hasan Kılıç bu yıl görev yaptığı 33 maçta 12 gol atarken iki asist yaptı. Manisa Futbol Kulübü'nün bonservis sorunu bulunmayan deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastığı öğrenildi.



İŞYAPAN: HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ

Manisa Futbol Kulübü'nde sportif direktörlük görevine getiren Serkan İşyapan, kulübü hak ettiği yerlere getirmek için çalışacaklarını belirtti. Siyah-beyazlı kulüpte, futbolcu, antrenör ve scout ekibi olmak üzere birçok yerde görev yaptığını, hedefleri çok iyi bildiğini belirten İşyapan, "Sportif direktör olarak bu camiaya hizmet edeceğim. Evim olarak gördüğüm Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için çok çalışacağız.

Hep birlikte Manisa Futbol Kulübü'nü hak ettiği yerlere taşıyacağız.

Bunun için de yoğun bir mesai harcayarak hedeflere ulaşmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK