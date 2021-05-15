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Haberler Spor Nazilli Belediyespor’da salı günü zirve yapılacak

Belediyespor’da salı günü zirve yapılacak

Nazilli Belediyespor’da salı günü zirve yapılacak

15.5.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak gelecek sezon 2. Lig'de mücadelede edecek olan Nazilli Belediyespor'da yönetim takımı üst lige çıkaran teknik direktör Mesut Toros ile yola devam etme kararı almıştı.
Siyah-beyazlı yönetim ile Mesut Toros'un bayram sonrası salı günü Nazilli'de bir araya gelerek gelecek sezonun planlamasını yapacağı bildirildi. Kurmayların gelecek sezonun transfer bütçesi ile gönderilecek ve kadroya katılacak futbolcuları masaya yatıracağı açıklandı. Nazilli Bld'nin gelecek sezon 2. Lig'de genç oyuncuları vitrine çıkartarak mücadele edecek yapılanma içine girmesi bekleniyor.

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