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Haberler Spor Salih: Büyük bir hayal kırıklığı

: Büyük bir hayal kırıklığı

Salih: Büyük bir hayal kırıklığı

15.5.2021

A Milli Takım kadrosunda yer almayan ve bu konuyla ilgili özellikle sosyal medyada çok konuşulan Salih Uçan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisine gelen mesajlar ve yorumlar için teşekkür ederek sözlerine başlayan Salih Uçan, "Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük onur. Elbette teknik ekibin kararına saygı duyuyorum ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum. 2 senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum.
Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım.
Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum" dedi.

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