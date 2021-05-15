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Haberler Spor Şampiyonluk günü

Şampiyonluk günü

Ligde 81 puan ve averajla lider olan Beşiktaş, ’ye konuk olurken, hemen ikinci sırada aynı puana sahip Aslan ise Y.’yı ağırlayacak. İkiliyi 2 puan geriden takip eden Kanarya ise Kayseri’ye konuk. Maçlar 20.30’da başlayacak.

Şampiyonluk günü

15.5.2021

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının düğümü bugün çözülecek. Ligin son haftasına 81 puan ve averajla lider giren Beşiktaş şampiyonluk için en avantajlı ekip olarak dikkati çekerken, aynı puana sahip G.Saray da kupanın diğer kulbundan tutuyor. Son haftaya zirvenin iki puan gerisinde giren Fenerbahçe ise şampiyonluk için fırsat kolluyor. Ligin zirvesinin kaderini bugün saat 20.30'da oynanacak olan Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatya, Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşmaları belirleyecek. Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyecek.

LİDER BEŞİKTAŞ AVANTAJLI
Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray'ın Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak. Beşiktaş ile G.Saray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak. G.Saray ise Malatya'yı yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. G.Saray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. G.Saray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de Aslan kupaya uzanacak. Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertliler maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek.

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